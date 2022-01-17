Слухи оказались ложными: в магазинах засветились новые флагманские смартфоны Samsung с фирменными процессорами Exynos

В Galaxy S22 будет установлен чип Exynos 2200. Обнаруженные в магазинах телефоны имеют номера моделей SM-S901B, SM-S906B и SM-S908B, где обозначение «B» зарезервировано для процессора Exynos. Модели с чипсетом Snapdragon для США отмечены буквой «U».

В сеть также утекли результаты тестов в Geekbench для устройств с вышеупомянутым обозначением «B». И конфигурация ядра, и тактовые частоты этих протестированных моделей соответствуют тому, что мы ожидаем от Exynos 2200.

Напомним, презентация линейки Galaxy S22 ожидается в феврале.