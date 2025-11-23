Слухи: Redmi оснастит K90 Pro и K90 Ultra большими экранами и мощными батареями

Для сравнения, Redmi K90 оснащён 6,59-дюймовым экраном, а K90 Pro Max — 6,9-дюймовым. Новые модели займут промежуточное положение.

Предполагается, что K90 Pro получит процессор MediaTek Dimensity 9500, а Ultra — Dimensity 9500 Plus. Redmi K90 Ultra, согласно утечкам, оснастят 6,8-дюймовым LTPS OLED-экраном с разрешением 1,5K и частотой обновления 165 Гц. Смартфон также может получить закруглённые углы, металлическую рамку и усиленную защиту от воды.

K90 Ultra может получить аккумулятор на 8 000 мА·ч. Аудиосистема, как и в предыдущих K90, возможно, будет настроена совместно с Bose.