Слухи: смартфон Honor Win 2 получит мощный процессор и 10 000 мА·ч

Опубликовано 11 июня 2026, 17:221 мин.
Слухи: смартфон Honor Win 2 получит мощный процессор и 10 000 мА·чТакже готовится мини-планшет
В сети наткнулись на утечки о готовящемся смартфоне Honor Win 2. По данным Digital Chat Station, устройство получит будущий процессор Snapdragon 8 Elite Gen 6 и аккумулятор на 10 000 мА·ч с поддержкой беспроводной зарядки.
© Honor
Экран будет плоским, с разрешением 2K и «очень высокой частотой обновления». Также в дисплей встроят ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Сзади разместится камера с телеобъективом. Кроме того, телефон будет защищён от воды, получит мощные стереодинамики и кулер.
Параллельно Digital Chat Station утверждает, мол, Honor работает над небольшим планшетом, который может выйти одновременно с Win 2. Предполагаемый Win Pad Mini получит 8‑дюймовый OLED-экран с узкими рамками. Внутри будет установлен Snapdragon 8 Elite (какое именно поколение — не уточняется).
Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
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