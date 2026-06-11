Слухи: смартфон Honor Win 2 получит мощный процессор и 10 000 мА·ч

Экран будет плоским, с разрешением 2K и «очень высокой частотой обновления». Также в дисплей встроят ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Сзади разместится камера с телеобъективом. Кроме того, телефон будет защищён от воды, получит мощные стереодинамики и кулер.

Параллельно Digital Chat Station утверждает, мол, Honor работает над небольшим планшетом, который может выйти одновременно с Win 2. Предполагаемый Win Pad Mini получит 8‑дюймовый OLED-экран с узкими рамками. Внутри будет установлен Snapdragon 8 Elite (какое именно поколение — не уточняется).