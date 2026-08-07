Слухи: «стеклянный» iPhone 20 Pro получит экран чуть большего размера

Опубликовано 07 августа 2026, 16:221 мин.
Слухи: «стеклянный» iPhone 20 Pro получит экран чуть большего размераОдни инновации
Согласно сообщению инсайдера Digital Chat Station, юбилейные «стеклянные» модели iPhone 20 Pro и 20 Pro Max будут иметь увеличенные дисплеи по сравнению с текущим поколением.
© Ferra.ru
Если верить источнику, iPhone 20 Pro оснастят экраном диагональю 6,4 дюйма, что на 0,1 дюйма больше, чем у iPhone 17 Pro. Что касается старшей модели iPhone 20 Pro Max, то её дисплей вырастет с 6,9 до 7 дюймов.
При этом соотношение сторон у новых экранов останется таким же, как у нынешних моделей. Передняя панель может получить новую конструкцию с изгибами по всем четырём сторонам для эффекта «практически полного отсутствия рамок».
Пока это всего лишь слухи.
Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
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