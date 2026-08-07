Слухи: «стеклянный» iPhone 20 Pro получит экран чуть большего размера

Если верить источнику, iPhone 20 Pro оснастят экраном диагональю 6,4 дюйма, что на 0,1 дюйма больше, чем у iPhone 17 Pro. Что касается старшей модели iPhone 20 Pro Max, то её дисплей вырастет с 6,9 до 7 дюймов.

При этом соотношение сторон у новых экранов останется таким же, как у нынешних моделей. Передняя панель может получить новую конструкцию с изгибами по всем четырём сторонам для эффекта «практически полного отсутствия рамок».

Пока это всего лишь слухи.