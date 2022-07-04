Смартфон для любителей селфи: представлен Huawei Nova 10 Pro с 60-Мп сенсором

Huawei Nova 10 Pro стал первым у компании смартфоном с 60-мегапиксельным сенсором, спаренным со сверхширокоугольным объективом. Систему селфи-камеры также дополняет 8-мегапиксельный объектив для портретной съёмки крупным планом.

Что касается технических характеристик основной камеры, то Huawei Nova 10 Pro получил датчики на 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп. Кроме того, Huawei Nova 10 Pro оснащён 6,78-дюймовым OLED-экраном с частотой 120 Гц, процессором Snapdragon 778G 4G, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч и сверхбыстрой зарядкой на 100 Вт, которая, как утверждается, полностью заряжает смартфон за 20 минут.