Смартфон для любителей селфи: представлен Huawei Nova 10 Pro с 60-Мп сенсором

Смартфон для любителей селфи: представлен Huawei Nova 10 Pro с 60-Мп сенсоромНедорогая модель
Huawei Nova 10 Pro стал первым у компании смартфоном с 60-мегапиксельным сенсором, спаренным со сверхширокоугольным объективом. Систему селфи-камеры также дополняет 8-мегапиксельный объектив для портретной съёмки крупным планом.
Что касается технических характеристик основной камеры, то Huawei Nova 10 Pro получил датчики на 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп. Кроме того, Huawei Nova 10 Pro оснащён 6,78-дюймовым OLED-экраном с частотой 120 Гц, процессором Snapdragon 778G 4G, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч и сверхбыстрой зарядкой на 100 Вт, которая, как утверждается, полностью заряжает смартфон за 20 минут.
Младшая модель Huawei Nova 10 тоже получила чипсет Snapdragon 778G 4G, уменьшенный экран 6,67 дюйма, фронтальную камеру только со сверхширокоугольным объективом на 60 Мп. Ёмкость аккумулятора снижена до 4000 мАч, скорость зарядки упала до 66 Вт.
Цены на новую серию смартфонов начинаются с 2699 юаней (около 22 тысяч рублей).