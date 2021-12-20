Смартфон Google не увидел разницы между звуками унитаза и песней популярной певицы

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Смартфон Google не увидел разницы между звуками унитаза и песней популярной певицыАдель лучше об этом не знать
У смартфонов Google Pixel есть функция Now Playing — этакий встроенный шазам. Позволяет определить, что воспроизводится на фоне. Как оказалось, функция работает не идеально.
Пользователь Reddit рассказал, что когда его Pixel 6 Pro «слышит» звук смыва в туалете, он думает, что воспроизводится песня Адель «Rumor Has It». Другие пользователи также обнаружили, что шум, который они издают утром, чистя зубы электрической зубной щеткой, Pixel 6 интерпретирует как саундтрек к фильму «Дюна».
Другой реддитор рассказал, что его телефон Pixel спутал Barry Manilow - Copacabana с песней из видеоигры Forza Horizon 5. Это не все примеры ошибочного распознавания музыки средствами Google. Пока компания не исправила ошибку.
Источник: Phonearena