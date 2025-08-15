Смартфон Google Pixel 10 Pro получил самый энергоэффективный ранг в ЕС

Базовый Pixel 10 получил рейтинг B за энергоэффективность. Его аккумулятор на 4 835 мА·ч обеспечивает до 49 часов 23 минут работы. По прочности смартфон удостоился максимальной оценки A — тест выдержал 270 падений без повреждений.

Pixel 10 Pro стал лидером по общей оценке, получив A как за энергоэффективность, так и за прочность. Несмотря на меньший аккумулятор (4 707 мА·ч), благодаря лучшей оптимизации он работает до 51 часа 9 минут на одном заряде.

Самый крупный в линейке Pixel 10 Pro XL получил те же оценки, что и базовая модель. Его батарея на 5 078 мА·ч показала наименьшее время работы — 48 часов 39 минут.

Все три модели имеют рейтинг B по ремонтопригодности и защиту от пыли и влаги IP68. Ресурс аккумулятора оценивается в 1 000 полных циклов зарядки.