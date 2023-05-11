Смартфон Google Pixel 7a только представили, а уже есть обзор

Смартфон Google Pixel 7a только представили, а уже есть обзорВ целом, устройство стоит своих денег
Последний обзор от The Verge освещает Google Pixel 7a, подчеркивая его заметные улучшения и особенности. Среди них выделяется более яркий и плавный экран с частотой 90 Гц, а также камера.
Телефон может похвастаться 6,1-дюймовой OLED-панелью, степенью защиты от пыли и воды IP67 и пользовательским чипсетом Tensor G2 от Google. Он также предлагает обновленную камеру, беспроводную зарядку (впервые для серии Pixel A) и увеличенную оперативную память для оптимальной производительности. Хотя цена на Pixel 7a выросла до 500 долларов с 450 долларов за предыдущую модель, эти усовершенствования позиционируют Pixel 7a как ведущего соперника в категории смартфонов среднего класса, выходя за рамки простого выбора, ориентированного на камеру, сообщает издание.
Класс защиты IP67 гарантирует защиту от погружения в воду и придает прочность, нехарактерную для устройств среднего класса.
The Verge подчеркивает его впечатляющую систему камер и общую производительность. Pixel 7a предлагает лучшие возможности камеры в своем ценовом диапазоне. Благодаря программному обеспечению камеры Google она отлично работает как при хорошем освещении, так и в условиях низкой освещенности. Телефон делает высококачественные снимки с холодной и контрастной эстетикой, а режим Night Sight улучшает детализацию в условиях недостаточного освещения.
Когда дело доходит до съемки движущихся объектов, Pixel 7a обеспечивает четкие фотографии. Функция Face Unblur использует сверхширокоугольную камеру для повышения резкости слегка размытых портретов. Однако отсутствие телеобъектива заставляет полагаться на цифровой зум, который дает менее удовлетворительные результаты при больших увеличениях.
Что касается видео, Pixel 7a снимает детализированные ролики в формате 4K/60p с эффективной стабилизацией. Хотя в телефоне отсутствует портретный режим видеосъемки, рецензент выражает пожелание, чтобы эта функция была реализована в других телефонах среднего класса. Фотофункции Google, такие как Top Shot и Magic Eraser, предлагают умные функции, но иногда переходят границы, что приводит к появлению ненужных приложений или предложений.
В целом, издание выделило Pixel 7a как лучший Android-смартфон среднего класса на рынке не только благодаря своей исключительной камере, но и улучшенному дисплею, производительности и дополнительным функциям, таким как беспроводная зарядка.
Благодаря флагманскому процессору Tensor G2, Pixel 7a обеспечивает превосходную производительность, которая конкурирует даже с некоторыми устройствами высокого класса.