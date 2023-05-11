Смартфон Google Pixel 7a только представили, а уже есть обзор

The Verge подчеркивает его впечатляющую систему камер и общую производительность. Pixel 7a предлагает лучшие возможности камеры в своем ценовом диапазоне. Благодаря программному обеспечению камеры Google она отлично работает как при хорошем освещении, так и в условиях низкой освещенности. Телефон делает высококачественные снимки с холодной и контрастной эстетикой, а режим Night Sight улучшает детализацию в условиях недостаточного освещения.

Когда дело доходит до съемки движущихся объектов, Pixel 7a обеспечивает четкие фотографии. Функция Face Unblur использует сверхширокоугольную камеру для повышения резкости слегка размытых портретов. Однако отсутствие телеобъектива заставляет полагаться на цифровой зум, который дает менее удовлетворительные результаты при больших увеличениях.

Что касается видео, Pixel 7a снимает детализированные ролики в формате 4K/60p с эффективной стабилизацией. Хотя в телефоне отсутствует портретный режим видеосъемки, рецензент выражает пожелание, чтобы эта функция была реализована в других телефонах среднего класса. Фотофункции Google, такие как Top Shot и Magic Eraser, предлагают умные функции, но иногда переходят границы, что приводит к появлению ненужных приложений или предложений.