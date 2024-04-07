Смартфон Google Pixel 8a «случайно» попал в рекламу Google Fi

В Сети заметили Pixel 8a, скрывающегося в рекламе Google Fi. В рекламе телефон представлен в двух разных цветах: кремово-белом и ярком темно-синем, который отсутствует в текущей линейке Pixel 8. Зрители быстро сравнили телефон из рекламы с Pixel 8 и выявили несколько ключевых отличий. В отличие от своего более дорогого собрата, Pixel 8a имеет матовую, а не глянцевую отделку. Кроме того, немного отличается дизайн в целом, в том числе и расположение камеры.

Независимо от того, была ли это намеренная дразнилка или небрежная оплошность, реклама, несомненно, вызвала интерес.