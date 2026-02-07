Смартфон HONOR 600, похоже, обзаведется емкой батареей на 9000 мАч

Опубликовано 07 февраля 2026, 16:271 мин.
Смартфон HONOR 600, похоже, обзаведется емкой батареей на 9000 мАчМного? Определенно
СМИ обратили внимание на утечки о готовящемся смартфоне HONOR 600. Судя по всему, главной особенностью новинки может стать аккумулятор. Устройству приписывают батарею ёмкостью около 9000 мАч.
Пока не раскрыты другие ключевые характеристики: какой процессор, камеры и система охлаждения будут использованы, а также сохранится ли дизайн, похожий на iPhone. Официального анонса ждут не раньше лета.
Также есть признаки того, что компания готовит версию HONOR 600 Lite для международного рынка, которая уже проходит сертификацию. Это может означать, что и флагманская модель со временем выйдет за пределы Китая.
Напомним, прошлогодняя модель HONOR 500 уже оснащалась крупной батареей на 8000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт.