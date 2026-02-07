Смартфон HONOR 600, похоже, обзаведется емкой батареей на 9000 мАч

Пока не раскрыты другие ключевые характеристики: какой процессор, камеры и система охлаждения будут использованы, а также сохранится ли дизайн, похожий на iPhone. Официального анонса ждут не раньше лета.

Также есть признаки того, что компания готовит версию HONOR 600 Lite для международного рынка, которая уже проходит сертификацию. Это может означать, что и флагманская модель со временем выйдет за пределы Китая.

Напомним, прошлогодняя модель HONOR 500 уже оснащалась крупной батареей на 8000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт.