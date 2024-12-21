Смартфон HONOR Magic7 в дизайне Porsche получит 200-мегапиксельную камеру

Опубликовано 21 декабря 2024, 18:281 мин.
Смартфон HONOR Magic7 в дизайне Porsche получит 200-мегапиксельную камеруИ неплохой дизайн
HONOR собирается представить флагман Magic7 RSR Porsche Design 23 декабря, уделив особое внимание обновлению камеры. Устройство будет оснащено 200-Мп перископической камерой с 1/1,4-дюймовым сенсором с диафрагмой f/1,88, предлагающей 3-кратный оптический и до 100-кратного цифровой зум.
© HONOR
Камера также будет оснащена двойным электромагнитным мотором фокусировки для лучшей фокусировки и лучшего захвата света.
Основной камерой Magic7 RSR станет 50-Мп сенсор OmniVision OV50K с размером матрицы 1/1,3 дюйма и переменной диафрагмой в диапазоне от f/1,2 до f/2,0. Третья камера — 50-Мп ультраширокоугольный объектив с углом обзора 122° и возможностью макросъемки.