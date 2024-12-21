Смартфон HONOR Magic7 в дизайне Porsche получит 200-мегапиксельную камеру

Камера также будет оснащена двойным электромагнитным мотором фокусировки для лучшей фокусировки и лучшего захвата света.

Основной камерой Magic7 RSR станет 50-Мп сенсор OmniVision OV50K с размером матрицы 1/1,3 дюйма и переменной диафрагмой в диапазоне от f/1,2 до f/2,0. Третья камера — 50-Мп ультраширокоугольный объектив с углом обзора 122° и возможностью макросъемки.