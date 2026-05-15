Опубликовано 15 мая 2026, 17:06
Смартфон Honor с робо-рукой выйдет уже летом

Этого года. Да
Глава Honor Ли Цзянь официально объявил: первый смартфон с робо-рукой (моторизованный 3-осевой стабилизатор с 4 степенями свободы) Robot Phone появится в продаже в третьем квартале 2026 года — то бишь в период с июля по сентябрь.
Устройство впервые показали на MWC, но тогда не называли даты выпуска. Позже в утечках говорили, что производство может начаться в августе. Телефон будет выделяться робо-манипулятором, на конце которого расположена камера. Она сможет следить за объектами, настраивать кадр и не только.

Точных характеристик Robot Phone пока нет. Но, как пишут СМИ, смартфон получит камеру на 200 Мп, технологии искусственного интеллекта, OLED с высокой частотой обновления.

Источник:huaweicentral
Автор:Максим Многословный
