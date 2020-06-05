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Смартфон Honor со встроенным термометром сравнили с профессиональным тепловизором
Этот смартфон также работает на флагманском процессоре
На днях Huawei представила под брендом Honor смартфон Play4 5G. Особенностями устройства стали флагманский процессор Kirin 990, невысокая цена, а также ИК-датчик для измерения температуры тела. Теперь смартфон Honor со встроенным термометром сравнили с профессиональным тепловизором.
Как заявляет производитель, инфракрасный датчик смартфона способен измерять температуру в диапазоне от -20 до 100 градусов по Цельсию с погрешностью 0,1 градуса. В Китае это заявление решили проверить.
Эксперты взяли Honor Play4 Pro и профессиональный тепловизор Fluke Ti25. Тесты показали, что с помощью смартфона температуру можно измерять на расстоянии около двух сантиметров, а на получение результата требуется примерно одна секунда.
Кроме того, эксперты увидели, что результаты замеров на Honor Play4 Pro и Fluke Ti25 различаются всего на 0,5 градуса по Цельсию. То есть смартфон вполне можно использовать в качестве термометра.