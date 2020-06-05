Смартфон Honor со встроенным термометром сравнили с профессиональным тепловизором

Как заявляет производитель, инфракрасный датчик смартфона способен измерять температуру в диапазоне от -20 до 100 градусов по Цельсию с погрешностью 0,1 градуса. В Китае это заявление решили проверить.

Эксперты взяли Honor Play4 Pro и профессиональный тепловизор Fluke Ti25. Тесты показали, что с помощью смартфона температуру можно измерять на расстоянии около двух сантиметров, а на получение результата требуется примерно одна секунда.

Кроме того, эксперты увидели, что результаты замеров на Honor Play4 Pro и Fluke Ti25 различаются всего на 0,5 градуса по Цельсию. То есть смартфон вполне можно использовать в качестве термометра.