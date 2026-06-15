Смартфон Honor X80 Pro Max с батареей на 11 000 мА·ч выйдет через неделю

Если говорить про характеристики, то начнем с «козырей». Внутри установлен аккумулятор на 11 000 мА·ч. Телефон поддерживает быструю зарядку 90 Вт. Также есть обратная зарядка на 27 Вт.

Судя по утечкам, у смартфона будет 6,8-дюймовый экран с пиковой яркостью 10 000 нит. В качестве процессора СМИ пишут про Snapdragon 6 Gen 5, основная камера на 50 мегапикселей. Также предсказывают полную защиту от воды и пыли.