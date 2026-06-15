Смартфон Honor X80 Pro Max с батареей на 11 000 мА·ч выйдет через неделю

Опубликовано 15 июня 2026, 18:351 мин.
Смартфон Honor X80 Pro Max с батареей на 11 000 мА·ч выйдет через неделюВ 20-х числах июня
Honor раскрыла дату старта продаж смартфона X80 Pro Max. В Китае уже открыли предзаказы, релиз назначен на 22 июня.
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Если говорить про характеристики, то начнем с «козырей». Внутри установлен аккумулятор на 11 000 мА·ч. Телефон поддерживает быструю зарядку 90 Вт. Также есть обратная зарядка на 27 Вт.
Судя по утечкам, у смартфона будет 6,8-дюймовый экран с пиковой яркостью 10 000 нит. В качестве процессора СМИ пишут про Snapdragon 6 Gen 5, основная камера на 50 мегапикселей. Также предсказывают полную защиту от воды и пыли.
Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный