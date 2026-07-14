Телефоны
Опубликовано 14 июля 2026, 06:26
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Смартфон Huawei Mate 80 Air получит новейший процессор Kirin 9030

И другие слухи
В Сети появились новые слухи о смартфоне Huawei Mate 80 Air. По данным инсайдеров, эта модель может получить процессор из новой серии Kirin 9030. Но это не все сливы.
Смартфон Huawei Mate 80 Air получит новейший процессор Kirin 9030

© Huawei

Источник СМИ также сообщает, что новинку представят во второй половине этого года. Смартфон, мол, сохранит 7-дюймовый дисплей с изогнутыми краями по всем сторонам и получит поддержку сетей 5G.

Предположительно, компания вновь применит стратегию Mate 70 Air для процессоров. Тогда Huawei выпустила две версии. Для старшей модели с 16 ГБ оперативной памяти использовался Kirin 9020A, а для версии с 12 ГБ более простой Kirin 9020B.

Официальных подтверждений от Huawei пока нет.

Источник:huaweicentral
Автор:Максим Многословный
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