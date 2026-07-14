Смартфон Huawei Mate 80 Air получит новейший процессор Kirin 9030

Опубликовано 14 июля 2026, 06:261 мин.
Смартфон Huawei Mate 80 Air получит новейший процессор Kirin 9030И другие слухи
В Сети появились новые слухи о смартфоне Huawei Mate 80 Air. По данным инсайдеров, эта модель может получить процессор из новой серии Kirin 9030. Но это не все сливы.
© Huawei
Источник СМИ также сообщает, что новинку представят во второй половине этого года. Смартфон, мол, сохранит 7-дюймовый дисплей с изогнутыми краями по всем сторонам и получит поддержку сетей 5G.
Предположительно, компания вновь применит стратегию Mate 70 Air для процессоров. Тогда Huawei выпустила две версии. Для старшей модели с 16 ГБ оперативной памяти использовался Kirin 9020A, а для версии с 12 ГБ более простой Kirin 9020B.
Официальных подтверждений от Huawei пока нет.
Источник:huaweicentral
Автор:Максим Многословный