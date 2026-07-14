Смартфон Huawei Mate 80 Air получит новейший процессор Kirin 9030

Источник СМИ также сообщает, что новинку представят во второй половине этого года. Смартфон, мол, сохранит 7-дюймовый дисплей с изогнутыми краями по всем сторонам и получит поддержку сетей 5G.

Предположительно, компания вновь применит стратегию Mate 70 Air для процессоров. Тогда Huawei выпустила две версии. Для старшей модели с 16 ГБ оперативной памяти использовался Kirin 9020A, а для версии с 12 ГБ более простой Kirin 9020B.

Официальных подтверждений от Huawei пока нет.