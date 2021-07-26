Смартфон Huawei пережил три дня наводнения

Конечно, Huawei Mate 30 Pro имеет сертификацию IP686, но она не гарантирует выживания смартфона под водой в течение трёх дней.

Стоит отметить, что Huawei также попыталась помочь пострадавшим в стихийном бедствии. С 22 июля компания предоставила клиентам в провинции Хэнань скидку 50% на запасные части для повреждённых устройств и бесплатный сервис.