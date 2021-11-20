Смартфон Huawei с 32 ГБ и восьмиядерным процессором продают дешевле 6 тысяч рублей

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Смартфон Huawei с 32 ГБ и восьмиядерным процессором продают дешевле 6 тысяч рублейВ «Ситилинке»
«Ситилинк» устроил распродажу смартфона Huawei Y5P. Это дешёвый вариант для рядовых задач.
В обычно время устройство стоит 6999 рублей, но сейчас в магазине действует скидка до 6299. А если применить промокод «black21», то можно купить смартфон за 5799 рублей. Отметим, что акция актуальна на момент публикации новости. Доступность скидки следует проверять самостоятельно.
Huawei Y5P оснащён экраном диагональю 5,45 дюйма, восьмиядерным процессором MediaTek Helio P22, объём встроенной памяти составляет 32 ГБ. Также у устройства есть 8-Мп камера и аккумулятор ёмкостью 3020 мAч. NFC тут нет. Также стоит быть готовым, что телефон работает под управлением Android 10 с HMS — у него нет сервисов Google.
Источник: Ситилинк