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Смартфон Huawei с 32 ГБ и восьмиядерным процессором продают дешевле 6 тысяч рублей

В «Ситилинке»
«Ситилинк» устроил распродажу смартфона Huawei Y5P. Это дешёвый вариант для рядовых задач.
Смартфон Huawei с 32 ГБ и восьмиядерным процессором продают дешевле 6 тысяч рублей

В обычно время устройство стоит 6999 рублей, но сейчас в магазине действует скидка до 6299. А если применить промокод «black21», то можно купить смартфон за 5799 рублей. Отметим, что акция актуальна на момент публикации новости. Доступность скидки следует проверять самостоятельно.

Смартфон Huawei с 32 ГБ и восьмиядерным процессором продают дешевле 6 тысяч рублей

Huawei Y5P оснащён экраном диагональю 5,45 дюйма, восьмиядерным процессором MediaTek Helio P22, объём встроенной памяти составляет 32 ГБ. Также у устройства есть 8-Мп камера и аккумулятор ёмкостью 3020 мAч. NFC тут нет. Также стоит быть готовым, что телефон работает под управлением Android 10 с HMS — у него нет сервисов Google.

Источник: Ситилинк
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