Смартфон Huawei с 32 ГБ и восьмиядерным процессором продают дешевле 6 тысяч рублей

В обычно время устройство стоит 6999 рублей, но сейчас в магазине действует скидка до 6299. А если применить промокод «black21», то можно купить смартфон за 5799 рублей. Отметим, что акция актуальна на момент публикации новости. Доступность скидки следует проверять самостоятельно.