Смартфон Infinix Hot 60 5G+ выйдет на следующей неделе с умной кнопкой

Опубликовано 07 июля 2025, 17:151 мин.
Смартфон Infinix Hot 60 5G+ выйдет на следующей неделе с умной кнопкойOne-Tap AI
Infinix анонсировала выход нового смартфона — Hot 60 5G+, который увидит свет уже на следующей неделе. Главная особенность устройства — умная кнопка One-Tap AI, расположенная сбоку корпуса под кнопками громкости и питания.
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По словам производителя, One-Tap AI — это удобная кнопка, которая упрощает работу с телефоном. Её можно настроить на одно нажатие, двойное или долгое, при этом она поддерживает настройку для более чем 30 приложений. Кнопка адаптируется к привычкам пользователя и предлагает быстрый доступ к нужным функциям в нужный момент. Например, с её помощью можно:
— Сокращать тексты статей,
— Искать информацию через функцию Circle to Search,
— Получать объяснения по контенту на экране,
Производитель пока не раскрыл другие характеристики Infinix Hot 60 5G+.