Смартфон Infinix Hot 60 5G+ выйдет на следующей неделе с умной кнопкой

По словам производителя, One-Tap AI — это удобная кнопка, которая упрощает работу с телефоном. Её можно настроить на одно нажатие, двойное или долгое, при этом она поддерживает настройку для более чем 30 приложений. Кнопка адаптируется к привычкам пользователя и предлагает быстрый доступ к нужным функциям в нужный момент. Например, с её помощью можно:

— Сокращать тексты статей,

— Искать информацию через функцию Circle to Search,

— Получать объяснения по контенту на экране,

Производитель пока не раскрыл другие характеристики Infinix Hot 60 5G+.