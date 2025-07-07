Телефоны
Опубликовано 07 июля 2025, 17:15
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Смартфон Infinix Hot 60 5G+ выйдет на следующей неделе с умной кнопкой

One-Tap AI
Infinix анонсировала выход нового смартфона — Hot 60 5G+, который увидит свет уже на следующей неделе. Главная особенность устройства — умная кнопка One-Tap AI, расположенная сбоку корпуса под кнопками громкости и питания.
Смартфон Infinix Hot 60 5G+ выйдет на следующей неделе с умной кнопкой

© Infinix

По словам производителя, One-Tap AI — это удобная кнопка, которая упрощает работу с телефоном. Её можно настроить на одно нажатие, двойное или долгое, при этом она поддерживает настройку для более чем 30 приложений. Кнопка адаптируется к привычкам пользователя и предлагает быстрый доступ к нужным функциям в нужный момент. Например, с её помощью можно:

— Сокращать тексты статей,

— Искать информацию через функцию Circle to Search,

— Получать объяснения по контенту на экране,

Производитель пока не раскрыл другие характеристики Infinix Hot 60 5G+.

Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
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