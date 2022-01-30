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Смартфон Infinix с 5000 мАч, NFC и 32 ГБ памяти продают дешевле 7 тысяч рублей

На Tmall
В официальном магазине Infinix на Tmall предлагают со скидкой бюджетный смартфон Smart 6. Его можно купить по цене менее 7000 рублей.
Смартфон Infinix с 5000 мАч, NFC и 32 ГБ памяти продают дешевле 7 тысяч рублей

Чтобы забрать смартфон по указанной цене, нужно сначала забрать на странице товара нужный купон. После этого Infinix Smart 6 следует добавить в корзину.

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Отметим, что скидка актуальна на момент публикации новости. Акцию следует проверить самостоятельно.

Смартфон Infinix Smart 6 получил экран диагональю 6,6 дюйма разрешением HD+, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, двойную заднюю камеру с датчиком на 8 Мп, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ хранилища, Face ID и сканер отпечатков пальцев. У аппарата есть и модуль NFC для бесконтактной оплаты.

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