Смартфон Infinix с 5000 мАч, NFC и 32 ГБ памяти продают дешевле 7 тысяч рублей

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Смартфон Infinix с 5000 мАч, NFC и 32 ГБ памяти продают дешевле 7 тысяч рублейНа Tmall
В официальном магазине Infinix на Tmall предлагают со скидкой бюджетный смартфон Smart 6. Его можно купить по цене менее 7000 рублей.
Чтобы забрать смартфон по указанной цене, нужно сначала забрать на странице товара нужный купон. После этого Infinix Smart 6 следует добавить в корзину.
Отметим, что скидка актуальна на момент публикации новости. Акцию следует проверить самостоятельно.
Смартфон Infinix Smart 6 получил экран диагональю 6,6 дюйма разрешением HD+, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, двойную заднюю камеру с датчиком на 8 Мп, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ хранилища, Face ID и сканер отпечатков пальцев. У аппарата есть и модуль NFC для бесконтактной оплаты.