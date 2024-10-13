Смартфон iQOO 13 получит RGB-подсветку на задней камере: вот как это выглядит

Опубликовано 13 октября 2024, 16:461 мин.
Смартфон iQOO 13 получит RGB-подсветку на задней камере: вот как это выглядитИ ключевые характеристики
В то время как дизайн передней панели флагманского смартфона iQOO 13 уже был раскрыт, задняя часть оставалась загадкой до недавнего времени. Последние изображения, опубликованные инсайдером Weibo Digital Chat Station, демонстрируют ожидаемое «световое кольцо» вокруг камеры.
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Кольцо придает iQOO 13 своеобразный вид и способно производить RGB-диапазон. Хотя его функциональность еще не уточнена, кажется, что оно служит в первую очередь для визуального улучшения, а не для помощи в фотографии.
Ожидается, что iQOO 13 будет выпущен позже в этом году, инсайдер Йогеш Брар предполагает, что дата релиза в Индии назначена на 5 декабря. Кроме того, упоминалась дата 9 декабря для его дебюта на китайском рынке.
Что касается производительности, устройство оснащено чипом Snapdragon 8 Gen 4. В камере iQOO 13, как сообщается, будет 50-мегапиксельный основной сенсор Sony IMX921, 50-мегапиксельный телеобъектив Sony IMX826 с 2-кратным увеличением и 50-мегапиксельный ультраширокий сенсор Samsung ISOCELL JN1.