Смартфон iQOO 13 получит RGB-подсветку на задней камере: вот как это выглядит

Ожидается, что iQOO 13 будет выпущен позже в этом году, инсайдер Йогеш Брар предполагает, что дата релиза в Индии назначена на 5 декабря. Кроме того, упоминалась дата 9 декабря для его дебюта на китайском рынке.

Что касается производительности, устройство оснащено чипом Snapdragon 8 Gen 4. В камере iQOO 13, как сообщается, будет 50-мегапиксельный основной сенсор Sony IMX921, 50-мегапиксельный телеобъектив Sony IMX826 с 2-кратным увеличением и 50-мегапиксельный ультраширокий сенсор Samsung ISOCELL JN1.