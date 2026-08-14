Смартфон iQOO Neo 11 Ultra получит «кастомный» процессор Dimensity 9500M

Опубликовано 14 августа 2026, 22:071 мин.
Смартфон iQOO Neo 11 Ultra получит «кастомный» процессор Dimensity 9500MСозданный совместно с MediaTek
iQOO Neo 11 Ultra станет первым смартфоном, что будет работать на улучшенном MediaTek Dimensity 9500M. Аппарат выходит в Китае 18 августа, и его уже можно предзаказать.
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Процессор Dimensity 9500M сделан по 3-нанометровой технологии и использует архитектуру, где все ядра мощные, то бишь без энергосберегающих. В компании заявляют, что чип оснащён их собственной технологией Monster Super Core Engine, которая встроена прямо на уровне процессора. Neo 11 Ultra также получит дисплей с разрешением 2K.
Корпус будет металлическим, с матовой отделкой. Задня панель с переливающимся эффектом.
Другие характеристики пока не раскрыты.