Смартфон iQOO Neo 11 Ultra получит «кастомный» процессор Dimensity 9500M

Процессор Dimensity 9500M сделан по 3-нанометровой технологии и использует архитектуру, где все ядра мощные, то бишь без энергосберегающих. В компании заявляют, что чип оснащён их собственной технологией Monster Super Core Engine, которая встроена прямо на уровне процессора. Neo 11 Ultra также получит дисплей с разрешением 2K.