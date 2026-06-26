Смартфон iQOO Neo 12 получит 185 Гц и 9000 мАч

Экран будет диагональю 6,83 дюйма с разрешением 2K. Производитель рассматривает возможность поднять частоту обновления до 185 Гц. Внутри установлен Snapdragon 8 Elite Gen 5.

В инженерных образцах тестируют батарею ёмкостью от 9000 мАч. При этом сохраняется поддержка быстрой зарядки мощностью 100 Вт.

Также ожидаются ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном и защита от воды (точный класс пока не раскрыт). Камер, скорее всего, будет две. Основная на 50 мегапикселей и дополнительная на 8 мегапикселей. Фронтальная — 16 мегапикселей.

По слухам, презентация iQOO Neo 12 состоится в октябре.