Смартфон iQOO Neo 12 получит 185 Гц и 9000 мАч

Опубликовано 26 июня 2026, 11:501 мин.
Смартфон iQOO Neo 12 получит 185 Гц и 9000 мАчИнсайдеры раскрыли характеристики
По данным Digital Chat Station, iQOO тестирует смартфон Neo 12 с экраном с частотой обновления 185 Гц и аккумулятором на 9000 мАч. Новшества на этом не заканчиваются.
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Экран будет диагональю 6,83 дюйма с разрешением 2K. Производитель рассматривает возможность поднять частоту обновления до 185 Гц. Внутри установлен Snapdragon 8 Elite Gen 5.
В инженерных образцах тестируют батарею ёмкостью от 9000 мАч. При этом сохраняется поддержка быстрой зарядки мощностью 100 Вт.
Также ожидаются ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном и защита от воды (точный класс пока не раскрыт). Камер, скорее всего, будет две. Основная на 50 мегапикселей и дополнительная на 8 мегапикселей. Фронтальная — 16 мегапикселей.
По слухам, презентация iQOO Neo 12 состоится в октябре.
Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный
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