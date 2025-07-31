Смартфон iQOO Z10 Turbo+ с 8000 мАч и зарядкой 90 Вт выйдет 7 августа

Опубликовано 31 июля 2025, 17:311 мин.
Смартфон iQOO Z10 Turbo+ с 8000 мАч и зарядкой 90 Вт выйдет 7 августаИ наушники Air TWS 3 Pro
iQOO объявила дату выхода смартфона Z10 Turbo+, беспроводных наушников Air TWS 3 Pro и пауэрбанка — все это представят 7 августа в Китае.
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Смартфон Z10 Turbo+ получил мощный процессор MediaTek Dimensity 9400+ и батарею ёмкостью 8000 мАч с быстрой зарядкой 90 Вт. По словам производителя, одного заряда хватит на 20 часов игр, 77 часов прослушивания музыки и 34 часа разговоров.
Это первый телефон серии Z с фирменным игровым чипом Q2. Экран OLED с разрешением 1.5K поддерживает частоту обновления 144 Гц и яркость до 2000 нит. Для охлаждения используется большая паровая камера. Смартфон будет доступен в трёх цветах: белый, песочный и серый.
Кроме смартфона, iQOO представит наушники Air TWS 3 Pro с активным шумоподавлением в корпусах белого и чёрного цвета. Также выйдет новый портативный аккумулятор с быстрой зарядкой 22,5 Вт, но ёмкость его пока не раскрыта.