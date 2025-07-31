Смартфон iQOO Z10 Turbo+ с 8000 мАч и зарядкой 90 Вт выйдет 7 августа

Смартфон Z10 Turbo+ получил мощный процессор MediaTek Dimensity 9400+ и батарею ёмкостью 8000 мАч с быстрой зарядкой 90 Вт. По словам производителя, одного заряда хватит на 20 часов игр, 77 часов прослушивания музыки и 34 часа разговоров.

Это первый телефон серии Z с фирменным игровым чипом Q2. Экран OLED с разрешением 1.5K поддерживает частоту обновления 144 Гц и яркость до 2000 нит. Для охлаждения используется большая паровая камера. Смартфон будет доступен в трёх цветах: белый, песочный и серый.