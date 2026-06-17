Смартфон iQOO Z11 5G вышел в России: 9020 мАч, 144 Гц, Snapdragon 7s Gen 4

Камера — 50 мегапикселей, с оптической стабилизацией и ночным режимом. Корпус защищён от пыли и воды по стандартам IP68 и IP69. Смартфон доступен в синем и чёрном цветах.

Цены со скидкой до конца июня: от 32 999 рублей за версию 8/128 ГБ до 49 999 рублей за 12/512 ГБ.