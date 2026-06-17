Смартфон iQOO Z11 5G вышел в России: 9020 мАч, 144 Гц, Snapdragon 7s Gen 4

Опубликовано 17 июня 2026, 07:081 мин.
Смартфон iQOO Z11 5G вышел в России: 9020 мАч, 144 Гц, Snapdragon 7s Gen 4Недорого
iQOO начала продажи в России смартфона Z11 5G. Несмотря на аккумулятор на 9020 мА·ч, корпус остался тонким, всего 8,25 мм, а вес — 213 граммов. Есть и быстрая зарядка на 90 Вт позволяет восполнить энергию за короткое время. Что по другим характеристикам, и главное — сколько такое удовольствие стоит?
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Экран 6,83 дюйма, AMOLED, с частотой обновления 144 Гц и разрешением 2800×1260. Яркость достигает 5000 нит.
Внутри стоит процессор Snapdragon 7s Gen 4, до 12 ГБ оперативной памяти (плюс виртуальные 12 ГБ) и хранилище UFS 3.1. Также есть стереодинамики.
Камера — 50 мегапикселей, с оптической стабилизацией и ночным режимом. Корпус защищён от пыли и воды по стандартам IP68 и IP69. Смартфон доступен в синем и чёрном цветах.
Цены со скидкой до конца июня: от 32 999 рублей за версию 8/128 ГБ до 49 999 рублей за 12/512 ГБ.
Источник:iQOO
Автор:Максим Многословный
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