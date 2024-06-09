Телефоны
Опубликовано 09 июня 2024, 19:57
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Смартфон Meizu 21 получил функции генеративного ИИ

Спасибо Flyme 10.5.5.1A
Meizu выпустила обновление Flyme 10.5.5.1A для смартфона Meizu 21, в котором появились две интересные функции генеративного искусственного интеллекта: превращение текста в изображение и удаление объектов с изображений.
Смартфон Meizu 21 получил функции генеративного ИИ

© Meizu

Функция Aicy Voice теперь позволяет генерировать изображения на основе текстовых описаний. Просто опишите свои фантазии в тексте, и телефон создаст соответствующие изображения. Кроме того, в обновлении появился инструмент удаления объектов, позволяющий без труда стирать нежелательные объекты с фотографий. Обведя объект в приложении Галерея в разделе Редактирование изображений > Инструменты ИИ > Удалить, ИИ удалит его и реалистично заполнит область.

В обновлении также исправлено несколько ошибок: элементы управления мультимедиа в Центре управления стали отзывчивыми, устранены проблемы с активацией TalkBack, улучшено удобство использования TikTok, контакты и журналы вызовов отображаются корректно и не только.

Meizu 20 Pro тоже получил функцию стирания объектов, но не возможность генерации изображения из текста.