Смартфон Meizu 21 получил функции генеративного ИИ

Функция Aicy Voice теперь позволяет генерировать изображения на основе текстовых описаний. Просто опишите свои фантазии в тексте, и телефон создаст соответствующие изображения. Кроме того, в обновлении появился инструмент удаления объектов, позволяющий без труда стирать нежелательные объекты с фотографий. Обведя объект в приложении Галерея в разделе Редактирование изображений > Инструменты ИИ > Удалить, ИИ удалит его и реалистично заполнит область.

В обновлении также исправлено несколько ошибок: элементы управления мультимедиа в Центре управления стали отзывчивыми, устранены проблемы с активацией TalkBack, улучшено удобство использования TikTok, контакты и журналы вызовов отображаются корректно и не только.

Meizu 20 Pro тоже получил функцию стирания объектов, но не возможность генерации изображения из текста.