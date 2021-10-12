Смартфон Motorola остановил пулю во время нападения на владельца

В качестве бронежилета выступил Moto G5. Инцидент произошёл на прошлой неделе. Владельцу смартфона выстрелили в бедро. Пуля попала в Moto G5. Видимо, мужчина сначала ничего не поняла и жаловался врачам на боль в бедре. Доктора ожидали худшего, но обнаружили, что владелец смартфона получил лишь ушиб.

А вот смартфон пострадал куда сильнее. У него разбит экран, да и в целом устройство больше невозможно использовать. К счастью, это бюджетная модель.

Это не первый раз, когда смартфон спасает владельца от пули. Ранее в качестве щита выступили Samsung Galaxy Mega, iPhone и HTC EVO 3D.