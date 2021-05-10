Смартфон Motorola с 64 Мп, большим аккумулятором и 128 ГБ памяти продают со скидкой

Речь идёт о модели Motorola G9 Plus. С промокодом «CITIMAY1000» она стоит 16 510 рублей. В целом, изначальная цены устройства 19 990 рублей, но «Ситилинк» пока предлагает его за 17 510 рублей (без учёта промокода). На Яндекс.Маркете дешевле не купишь даже в «серую» розницу.