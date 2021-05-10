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Смартфон Motorola с 64 Мп, большим аккумулятором и 128 ГБ памяти продают со скидкой
За 16,5 тысячи рублей
В официальном магазине «Ситилинка» на TMall продают со скидкой смартфон Motorola с 64 Мп, большим аккумулятором и 128 ГБ памяти. Устройство можно купить за 16,5 тысячи рублей — по более низкой цене больше никто не предлагает.
Речь идёт о модели Motorola G9 Plus. С промокодом «CITIMAY1000» она стоит 16 510 рублей. В целом, изначальная цены устройства 19 990 рублей, но «Ситилинк» пока предлагает его за 17 510 рублей (без учёта промокода). На Яндекс.Маркете дешевле не купишь даже в «серую» розницу.
Ёмкость батареи Motorola G9 Plus составляет 5000 мАч, диагональ экрана равна 6,8 дюйма, есть NFC, работает на процессоре Snapdragon 730G. При покупке смартфона в TMall его можно забрать самостоятельно в точке «Ситилинка».