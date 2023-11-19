Смартфон на 22000 мАч не желаете? А Oukitel его все равно выпустит

Смартфон будет оснащен 6,8-дюймовым ЖК-дисплеем FullHD+ с частотой обновления 120 Гц. Делать снимки он будет с помощью четырех камер, включая 64-Мп основную и 20-Мп объектив для ночных съемок.

WP19 Pro имеет сертификаты IP68, IP69K и MIL-STD-810H, что делает его практически «неуязвимым».

Подробнее о ценах и доступности станет известно в ближайшее время.

Кстати о защите: Huawei недавно, в сотрудничестве с Quantum Group, представила Mate 60 Pro Quantum Secure Call Customized Terminal. Новая версия знакомого смартфона использует стратегию «тройной защиты», включая китайский чип, государственные секретные алгоритмы и квантовую безопасную SIM-карту. Эта комбинация обеспечивает всеобъемлющую защиту от потенциальных угроз.