Смартфон на процессоре MediaTek Dimensity 1200 оказался лучше дорогих моделей на Snapdragon 888

Во время игры на OnePlus Nord 2 в Genshin Impact частота дисплея автоматически из-за нагрева сбросилась с 90 до 60 Гц, хотя яркость осталась на том же уровне. А вот в Brawl Stars Евгений играл уже с частотой дисплея 90 Гц. Протестировать процессор в Call of Duty удалось на частоте тачскрина 180 Гц, а другие игры - почему-то только с частотой 120 Гц. По работе в играх в целом MediaTek Dimensity 1200 напоминает Snapdragon 888.

OnePlus Nord 2 и OnePlus Nord CE отличаются по стоимости (в 10 тысяч рублей). При этом, по словам обзорщика, Nord 2 всё же выигрывает во всём. В том числе по скорости заряда, быстродействию при игре в Genshin, расходу заряда аккумулятора. Поэтому из этих двух смартфонов лучше выбрать более дорогой.