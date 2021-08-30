Смартфон на процессоре MediaTek Dimensity 1200 оказался лучше дорогих моделей на Snapdragon 888

Смартфон на процессоре MediaTek Dimensity 1200 оказался лучше дорогих моделей на Snapdragon 888Но не во всех тестах
Евгений Макаров в недавнем выпуске рассказал о работе процессора MediaTek Dimensity 1200 модели OnePlus Nord 2, протестировав его с девайсами на Snapdragon.
Оказалось, что результаты процессора смартфона Nord 2 по CPU лучше, чем у аппаратов с Snapdragon 888. А по GPU у OnePlus в целом средние значения, и они ниже, чем у Snapdragon 888.
Во время игры на OnePlus Nord 2 в Genshin Impact частота дисплея автоматически из-за нагрева сбросилась с 90 до 60 Гц, хотя яркость осталась на том же уровне. А вот в Brawl Stars Евгений играл уже с частотой дисплея 90 Гц. Протестировать процессор в Call of Duty удалось на частоте тачскрина 180 Гц, а другие игры - почему-то только с частотой 120 Гц. По работе в играх в целом MediaTek Dimensity 1200 напоминает Snapdragon 888.
OnePlus Nord 2 и OnePlus Nord CE отличаются по стоимости (в 10 тысяч рублей). При этом, по словам обзорщика, Nord 2 всё же выигрывает во всём. В том числе по скорости заряда, быстродействию при игре в Genshin, расходу заряда аккумулятора. Поэтому из этих двух смартфонов лучше выбрать более дорогой.