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Смартфон на процессоре MediaTek Dimensity 1200 оказался лучше дорогих моделей на Snapdragon 888

Но не во всех тестах
Ведущий канала Mobiltelefon.ru сравнил производительность OnePlus Nord 2, Realme GT, Sony Xperia 1 III, Xiaomi Mi 11 Ultra и других моделей на процессорах MediaTek Dimensity 1200 и Snapdragon 888, 870, 865, 778G, 765G, 750G, 732G. а также работу смартфонов OnePlus Nord 2 и OnePlus Nord CE в целом.
Смартфон на процессоре MediaTek Dimensity 1200 оказался лучше дорогих моделей на Snapdragon 888

Евгений Макаров в недавнем выпуске рассказал о работе процессора MediaTek Dimensity 1200 модели OnePlus Nord 2, протестировав его с девайсами на Snapdragon.

Оказалось, что результаты процессора смартфона Nord 2 по CPU лучше, чем у аппаратов с Snapdragon 888. А по GPU у OnePlus в целом средние значения, и они ниже, чем у Snapdragon 888.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Во время игры на OnePlus Nord 2 в Genshin Impact частота дисплея автоматически из-за нагрева сбросилась с 90 до 60 Гц, хотя яркость осталась на том же уровне. А вот в Brawl Stars Евгений играл уже с частотой дисплея 90 Гц. Протестировать процессор в Call of Duty удалось на частоте тачскрина 180 Гц, а другие игры - почему-то только с частотой 120 Гц. По работе в играх в целом MediaTek Dimensity 1200 напоминает Snapdragon 888.

OnePlus Nord 2 и OnePlus Nord CE отличаются по стоимости (в 10 тысяч рублей). При этом, по словам обзорщика, Nord 2 всё же выигрывает во всём. В том числе по скорости заряда, быстродействию при игре в Genshin, расходу заряда аккумулятора. Поэтому из этих двух смартфонов лучше выбрать более дорогой.