Смартфон не на самом топовом процессоре оказался плавнее всех флагманов

Лидером стал OnePlus 9R на процессоре уровнем пониже — Snapdragon 870. Он получил больше 203 баллов. В смартфоне используется оболочка ColorOS.

На втором месте расположился игровой смартфон Lenovo Legion Duel 2 на процессоре Snapdragon 888. Третье место отдали ещё одному игровому Redmi K40 Game Enhanced Edition. В нём, кстати, установлена платформа Dimensity 1200 5G.

Также в топ-10 находятся модели Realme Q3 Pro, Realme Q3, ZTE Axon 30 Ultra, Realme X7 Pro Extreme Edition, Sony Xperia 1 III, ZTE Axon 30 Pro и Sony Xperia 5 III.