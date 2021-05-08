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Сегодня в 12:49
Смартфон не на самом топовом процессоре оказался плавнее всех флагманов
Это OnePlus 9R
Китайский бенчмарк Master Lu составил апрельский рейтинг смартфонов с самой плавной работой системы. Первое место в нём занял, на удивление, аппарат не на топовом процессоре Snapdragon 888.
Лидером стал OnePlus 9R на процессоре уровнем пониже — Snapdragon 870. Он получил больше 203 баллов. В смартфоне используется оболочка ColorOS.
На втором месте расположился игровой смартфон Lenovo Legion Duel 2 на процессоре Snapdragon 888. Третье место отдали ещё одному игровому Redmi K40 Game Enhanced Edition. В нём, кстати, установлена платформа Dimensity 1200 5G.
Также в топ-10 находятся модели Realme Q3 Pro, Realme Q3, ZTE Axon 30 Ultra, Realme X7 Pro Extreme Edition, Sony Xperia 1 III, ZTE Axon 30 Pro и Sony Xperia 5 III.