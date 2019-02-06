Смартфон Nokia 8.1 уже можно купить в России

По сути, смартфон Nokia 8.1 представляет собой международную версию выпущенного ранее в Китае Nokia X7. Смартфон оснащается 6,18-дюймовым дисплеем PureDisplay с разрешением Full HD+ (2246 х 1080 пикселей) и соотношением сторон 18,7:9, 20-мегапиксельной фронтальной камерой и двойной камерой 12+13 Мп с оптикой Zeiss.

Аппаратной основой стал процессор Snapdragon 710, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью на 3500 мАч и быстрой зарядкой на 18 Вт. Работа производится под управлением операционной системы Android 9.0 Pie.

В Росси Nokia 8.1 доступен в цвете индиго по рекомендованной розничной цене 29 990 рублей.