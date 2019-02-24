Смартфон Nokia 9 PureView с камерой-револьвером представлен официально

К открытию выставки MWC 2019, которая пройдёт в Барселоне с 25 по 28 февраля, компания HMD Global представила долгожданный смартфон Nokia 9 PureView с необычной основной камерой.

Дебют Nokia 9 PureView ожидался ещё в конце прошло года, но выход неоднократно откладывался. Модель представляет собой флагманский смартфон с тыльной камерой с пятью 12-мегапиксельными модулями с оптикой Zeiss с апертурой f/1.8, два из них мнонхромные. Фронтальная камера — 20-мегапиксельная.