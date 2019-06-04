Смартфон Nokia с самым большим дисплеем за свою цену приехал в Россию

Компания HMD Global объявила о начале продаж в России Nokia 3.2. Модель продвигается как смартфон с самым большим дисплеем в своей ценовой категории.

Другая отличительная особенность смартфона – выделенная кнопка для голосового помощника Google Ассистента.

Nokia 3.2 оснащен 6,26-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (720x1520 пикселей), камерами на 13 и 5 Мп, работает два дня без подзарядки благодаря аккумулятору на 4000 мАч и оптимизации программного и аппаратного обеспечения. Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 429, 2 или 3 ГБ оперативной и 16 или 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Nokia 3.2 поставляется с предустановленной Android 9 Pie.

В России смартфон Nokia 3.2 представлен в черном и стальном цветах по рекомендованной розничной цене Nokia 3.2 с 2 ГБ/16 ГБ – 8 990 рублей.