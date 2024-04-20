Смартфон Nothing Phone (2) получил встроенный ChatGPT

Помимо ChatGPT, обновление предлагает несколько улучшений пользовательского опыта. Среди них - поддержка технологии UltraHDR (известной как Ultra XDR на телефонах "Nothing") для улучшения качества съемки, ускоритель работы оперативной памяти для повышения производительности, а также специальные виджеты для диктофона и информации о заряде батареи.

Хорошие новости распространяются и на наушники Nothing, Ear (1) и Ear (a). В паре с Nothing Phone (2) эти наушники превращаются в голосовые интерфейсы ChatGPT, позволяя вам общаться с ИИ-ассистентом на ходу.