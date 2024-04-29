Смартфон Nothing Phone (2a) получил необычный для всей серии синий цвет

Но только в Индии... пока

Среднебюджетный смартфон Nothing Phone (2a) получил новый цвет: 29 апреля в Индии будет выпущена специальная синяя версия. Ранее смартфоны компании были лишь в белом и черном вариантах.