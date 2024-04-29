Смартфон Nothing Phone (2a) получил необычный для всей серии синий цвет

Опубликовано 29 апреля 2024, 03:00
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Смартфон Nothing Phone (2a) получил необычный для всей серии синий цветНо только в Индии... пока
Среднебюджетный смартфон Nothing Phone (2a) получил новый цвет: 29 апреля в Индии будет выпущена специальная синяя версия. Ранее смартфоны компании были лишь в белом и черном вариантах.
Эта новость появилась благодаря пользователю Twitter TechNerd9, который поделился изображениями телефона, выполненного в синем цвете. В то время как стандартный Phone (2a) придерживается черных и белых вариантов, эта ограниченная версия действительно выделяется.
Ожидается, что синее издание сохранит основные характеристики Phone (2a), включая 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей FHD+ 120 Гц, процессор Dimensity 7200 Pro, двойную заднюю камеру (50 МП основная + 50 МП ультраширокая) и 32 МП фронтальную камеру. Телефон также оснащен аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт и, конечно же, фирменной прозрачной задней панелью с подсветкой.
Глобальный релиз придется подождать.