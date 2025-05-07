Смартфон OnePlus Ace 5 Supreme Edition с Dimensity 9400+ засветился на GeekBench

Опубликовано 07 мая 2025, 16:401 мин.
Смартфон OnePlus Ace 5 Supreme Edition с Dimensity 9400+ засветился на GeekBenchНабрав 2770 баллов в одноядерном тесте и 8660 в многоядерном
OnePlus готовит к выпуску Ace 5 Supreme Edition, топовую модель серии Ace 5. Она как раз засветилась на Geekbench. Смартфон с номером модели PLC110 набрал 2770 баллов в одноядерном тесте и 8660 в многоядерном, пишет Gizmochina.
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Устройство оснащено процессором MediaTek Dimensity 9400+, построенным на 3-нм технологии, с основным ядром на частоте 3,73 ГГц. Этот чип, как можно понять, превосходит Dimensity 9400. Смартфон имеет 16 ГБ оперативной памяти, но могут быть и другие конфигурации. Работает он на Android 15.
Ace 5 Supreme Edition, вероятно, дебютирует в Китае до конца мая, но останется эксклюзивом для этого рынка. Ожидается, что он получит AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц, батарею около 7000 мАч с зарядкой 100 Вт и камеру с 50-МП основным сенсором. Цена пока неизвестна.