Смартфон OnePlus Ace 5 Supreme Edition с Dimensity 9400+ засветился на GeekBench

Устройство оснащено процессором MediaTek Dimensity 9400+, построенным на 3-нм технологии, с основным ядром на частоте 3,73 ГГц. Этот чип, как можно понять, превосходит Dimensity 9400. Смартфон имеет 16 ГБ оперативной памяти, но могут быть и другие конфигурации. Работает он на Android 15.