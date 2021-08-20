Смартфон OnePlus Nord 2 превзошёл модели Xiaomi и Huawei в сравнении смартфонов дешевле 40 тысяч рублей

Первое, что отметил блогер, - приятный на ощупь корпус OnePlus Nord 2. В руке смартфон лежит также хорошо - за счёт экрана с диагональю 6,43 дюйма. В целом дисплей отлично справляется со своими задачами, говорит Фил. Однако тут же замечает: из недостатков два момента - ШИМ и яркость (не очень большая).

С разблокировкой как по лицу, так и по отпечатку тоже всё хорошо. Но для первого перед тем как навести камеру на своё лицо, нужно либо два раза пальцем задеть экран, либо нажать кнопку питания, чтобы активировать смартфон.

Также ведущему не понравилось, что кнопки регулировки громкости расположены не на той же стороне, где кнопка питания, а с противоположной. По его словам, это не очень удобно.