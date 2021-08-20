Смартфон OnePlus Nord 2 превзошёл модели Xiaomi и Huawei в сравнении смартфонов дешевле 40 тысяч рублей

Смартфон OnePlus Nord 2 превзошёл модели Xiaomi и Huawei в сравнении смартфонов дешевле 40 тысяч рублейАвтор YouTube-канала "Честный блог" поделился опытом пользования смартфоном OnePlus
Первое, что отметил блогер, - приятный на ощупь корпус OnePlus Nord 2. В руке смартфон лежит также хорошо - за счёт экрана с диагональю 6,43 дюйма. В целом дисплей отлично справляется со своими задачами, говорит Фил. Однако тут же замечает: из недостатков два момента - ШИМ и яркость (не очень большая).
С разблокировкой как по лицу, так и по отпечатку тоже всё хорошо. Но для первого перед тем как навести камеру на своё лицо, нужно либо два раза пальцем задеть экран, либо нажать кнопку питания, чтобы активировать смартфон.
Также ведущему не понравилось, что кнопки регулировки громкости расположены не на той же стороне, где кнопка питания, а с противоположной. По его словам, это не очень удобно.
Производительность немного хуже, чем у флагмана OnePlus 9R, однако в целом она очень неплоха для негеймерской модели за менее чем 40 тысяч рублей. К тому же почти все игры на Nord 2 будут запускаться и идти на максимальных настройках, хотя с Genshin Impact будут проблемы. Аккумулятор "живёт" даже чуть дольше, чем 9R: примерно 5 часов. Особо отметил Фил скорость зарядки: от 0 до 100 процентов нужно всего полчаса. Правда, как в конце отметил ведущий, батарея могла бы быть и побольше и работать 6 часов.
А вот динамики ведущему хотелось бы немного погромче.
Наконец. камеры. Основная в сравнении с Huawei Nova 8 и Xiaomi Poco F3 показывает лучшие результаты и днём, и вечером, и ночью. Цвета также близки к реальным. У широкоугольной же камеры на Nord 2 есть один большой недостаток - отсутствие стабилизации при съёмке видео. А вообще снимать видео в 4К он может только при 30 кадрах в секунду.