Смартфон OnePlus шестилетней давности обновился на последнюю версию Android

Модель OnePlus One вышла в 2014 году и стала самой первой у бренда. Благодаря LineageOS 17.1, дистрибутиву, основанному на Android 10, смартфон актуален и сейчас. Установочный файл уже доступен на сайте проекта.

Изначально OnePlus One поставлялся с оболочкой CyanogenMod 11S на основе Android 4.4.4 KitKat. Последним официальным обновлением стало CyanogenOS 13.1.2 на базе Android 6.0.1 Marshmallow. Сам OnePlus One оснащён 5,5-дюймовым экраном, процессором Snapdragon 801, имеет 3 ГБ оперативной памяти и аккумулятор ёмкостью 3100 мАч. OnePlus позиционировала модель как «убийцу флагманов».