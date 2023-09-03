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12:20, 03 сентября 2023
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Смартфон Oppo Reno 10 продают в России за 40 тысяч рублей. Стоит ли его покупать

Его проверили в работе

На YouTube-канале DimaViper эксперт рассказал о характеристиках нового Oppo Reno 10.

Сейчас приобрести новый Oppo Reno 10 можно примерно за 40 тысяч рублей. Но стоит ли оно того?

В комплекте с устройством идут блок питания на 67 Вт, кабель USB-C, документация, скрепка и чехол. На экран сразу же также наклеена защитная плёнка.

Диагональ экрана у Oppo Reno 10 составляет 6,7 дюйма. Максимальная его яркость - 950 нит, а частота обновления - 120 Гц. Задняя панель при этом сделана из стекла, а не из пластика.

Работает смартфон на базе процессора MediaTek Dimensity 7050 с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутренней. В AnTuTu этот процессор набирает более 500 тысяч баллов (см. ниже). Кроме того, Oppo Reno 10 поддерживает NFC.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© DimaViper

Камер на задней панели три. Это основная (на 64 Мп, без оптической стабилизации), телевик (на 32 Мп, с двукратным оптическим зумом), ширик (на 8 Мп). Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп. Также смартфон умеет записывать видео в 4К 30 к/с. С примерами фотографий вы можете ознакомиться выше. Максимальный зум у Oppo Reno 10 - 20-кратный (цифровой) и 2-кратный (оптический).

Кроме того, у новинки есть поддержка Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, 5G.

Вывод

Oppo Reno 10 - классический представитель среднебюджетного сегмента. У него флагманский дизайн, неплохие камеры, довольно мощный процессор. Единственное - разъёма для наушников у этого смартфона нет.

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