Смартфон Oppo Reno 10 продают в России за 40 тысяч рублей. Стоит ли его покупать

Сейчас приобрести новый Oppo Reno 10 можно примерно за 40 тысяч рублей. Но стоит ли оно того?

В комплекте с устройством идут блок питания на 67 Вт, кабель USB-C, документация, скрепка и чехол. На экран сразу же также наклеена защитная плёнка.

Диагональ экрана у Oppo Reno 10 составляет 6,7 дюйма. Максимальная его яркость - 950 нит, а частота обновления - 120 Гц. Задняя панель при этом сделана из стекла, а не из пластика.

Работает смартфон на базе процессора MediaTek Dimensity 7050 с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутренней. В AnTuTu этот процессор набирает более 500 тысяч баллов (см. ниже). Кроме того, Oppo Reno 10 поддерживает NFC.