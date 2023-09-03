Смартфон Oppo Reno 10 продают в России за 40 тысяч рублей. Стоит ли его покупать

Смартфон Oppo Reno 10 продают в России за 40 тысяч рублей. Стоит ли его покупатьЕго проверили в работе
На YouTube-канале DimaViper эксперт рассказал о характеристиках нового Oppo Reno 10.
Сейчас приобрести новый Oppo Reno 10 можно примерно за 40 тысяч рублей. Но стоит ли оно того?
В комплекте с устройством идут блок питания на 67 Вт, кабель USB-C, документация, скрепка и чехол. На экран сразу же также наклеена защитная плёнка.
Диагональ экрана у Oppo Reno 10 составляет 6,7 дюйма. Максимальная его яркость - 950 нит, а частота обновления - 120 Гц. Задняя панель при этом сделана из стекла, а не из пластика.
Работает смартфон на базе процессора MediaTek Dimensity 7050 с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутренней. В AnTuTu этот процессор набирает более 500 тысяч баллов (см. ниже). Кроме того, Oppo Reno 10 поддерживает NFC.
Камер на задней панели три. Это основная (на 64 Мп, без оптической стабилизации), телевик (на 32 Мп, с двукратным оптическим зумом), ширик (на 8 Мп). Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп. Также смартфон умеет записывать видео в 4К 30 к/с. С примерами фотографий вы можете ознакомиться выше. Максимальный зум у Oppo Reno 10 - 20-кратный (цифровой) и 2-кратный (оптический).
Кроме того, у новинки есть поддержка Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, 5G.
Вывод
Oppo Reno 10 - классический представитель среднебюджетного сегмента. У него флагманский дизайн, неплохие камеры, довольно мощный процессор. Единственное - разъёма для наушников у этого смартфона нет.