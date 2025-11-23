Смартфон Oppo Reno 15 Pro 5G получил международные сертификаты

Oppo Reno 15 Pro 5G с номером модели CPH2813 получил одобрение в Таиланде (NBTC), Индии (BIS) и от TUV. Последняя сертификация раскрыла поддержку быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Ранее модель также фигурировала в сертификации EEC для Европы и TDRA в ОАЭ, но без указания названия.

Oppo Reno 15F 5G (модель CPH2801) прошёл сертификацию TDRA в ОАЭ, а также получил одобрение TUV с поддержкой 80-Вт зарядки. Кроме того, устройство подтверждено в EEC, IMDA и BIS.

На данный момент стандартная версия Reno 15 5G ещё не появилась в сертификационных базах.