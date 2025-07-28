Смартфон Oppo Reno14 FS утёк в сеть: характеристики, фото и цена до анонса

Reno14 FS будет работать на процессоре Snapdragon 6 Gen 4, получит 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной. На задней панели — тройная камера: основной модуль на 50 МП (сенсор Sony IMX882), широкоугольный на 8 МП и макрокамера на 2 МП. Фронтальная камера — 32 МП, встроена в 6,57-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц.

Аккумулятор у смартфона — 6 000 мА·ч, с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт. Вес устройства — 181 грамм, размеры — 158,16 x 74,9 x 7,7 мм.

Ожидается, что цена в Европе составит €450, но точная дата старта продаж пока не раскрыта.