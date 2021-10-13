Смартфон Oppo со 128 ГБ, NFC и AMOLED-экраном отдают дешевле 15 тысяч рублей

14 516 рублей — это стандартная цена по скидке. Если оплачивать покупку картой «Мир», стоимость снизится ещё до 14 232 рублей. Чтобы увидеть скидку, нужно залогиниться на сайте Wildberries. Если вы этого не сделаете, цена будет отображаться как 19 990 рублей.