Смартфон Oppo со 128 ГБ, NFC и AMOLED-экраном отдают дешевле 15 тысяч рублей

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Смартфон Oppo со 128 ГБ, NFC и AMOLED-экраном отдают дешевле 15 тысяч рублейПоспешите
На Wildberries со скидкой продают смартфон Oppo А74. Его можно купить за 14 500 рублей вместо почти 20 000.
14 516 рублей — это стандартная цена по скидке. Если оплачивать покупку картой «Мир», стоимость снизится ещё до 14 232 рублей. Чтобы увидеть скидку, нужно залогиниться на сайте Wildberries. Если вы этого не сделаете, цена будет отображаться как 19 990 рублей.
Смартфон предлагается в двух вариантах: синем и чёрном. Устройство укомплектовано хранилищем на 128 ГБ. Oppo А74 оснащается AMOLED-экраном диагональю 6.43 дюйма, аккумулятором на 5000 мАч, процессором Snapdragon 662, поддерживает NFC для бесконтактной оплаты. У аппарата есть камера с основным датчиком изображения на 48 Мп.