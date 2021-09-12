Смартфон Oppo среднего уровня с NFC и 128 ГБ продают по минимальной цене

На AliExpress без скидок эта модель стоит 25 371 рубль. На Яндекс.Маркете ниже цены не найти даже у «серых» продавцов.

Oppo Reno 5 Lite оснащён основной камерой с главным датчиком изображения на 48 Мп, быстрой зарядкой мощностью 30 Вт, аккумулятором ёмкостью 4310 мАч, процессором MediaTek Helio P95. Отмечается, что 5% заряда батареи позволяют совершать звонки в течение часа. Имеется модуль NFC для бесконтактной оплаты.