Смартфон Oppo среднего уровня с NFC и 128 ГБ продают по минимальной цене

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Сегодня в 17:34
Смартфон Oppo среднего уровня с NFC и 128 ГБ продают по минимальной ценеЗа 17 тысяч рублей
В магазине MOLNIA ELECTRONICS на AliExpress со скидкой предлагают смартфон Oppo Reno 5 Lite в версии 8 + 128 ГБ. Снижение цены получилось значительным.
Судя по постеру, распродажа продлится с 12 по 15 сентября. Смартфон можно купить за 16 991 рубль, если применить купон на странице продажи и промокод «FDON3000»:
На AliExpress без скидок эта модель стоит 25 371 рубль. На Яндекс.Маркете ниже цены не найти даже у «серых» продавцов.
Oppo Reno 5 Lite оснащён основной камерой с главным датчиком изображения на 48 Мп, быстрой зарядкой мощностью 30 Вт, аккумулятором ёмкостью 4310 мАч, процессором MediaTek Helio P95. Отмечается, что 5% заряда батареи позволяют совершать звонки в течение часа. Имеется модуль NFC для бесконтактной оплаты.