Смартфон перестал «видеть» SIM-карту? Вот что с этим можно сделать

Смартфон перестал «видеть» SIM-карту? Вот что с этим можно сделатьВсё зависит от причины, по которой возникла проблема
По словам пользователя iXBT.com, если смартфон не «видит» SIM-карту, то первое, что вы должны сделать, - перезагрузить устройство. Если проблема после этого так и не решилась, то вы должны понять, что не так и в чём проблема: в самой симки или в телефоне.
Внимательно осмотрите SIM-карту. Если её позолоченные контакты загрязнились, то постарайтесь аккуратно их очистить ластиком, а затем протереть специальной салфеткой. Также проверьте контакты приёмника симки (если они, конечно, видны): если они продавленные либо изогнутые, то попытайтесь их выпрямить при помощи тонкой иголки.
Если SIM-карта не определяется из-за проблем со смартфоном, то здесь вариантов может быть несколько. Первый - сам по себе аппарат способен работать с симками только определённых операторов (такое бывает, если аппарат привезли из-за рубежа). Второй - сбои программного обеспечения, перепрошивки либо обновления. Для решения этой проблемы придётся сбросить параметры сети или же сбросить все данные. Во втором случае удалятся все файлы, которые были на смартфоне.
Если у вас аппарат на Android и вы хотите сбросить параметры сети, то вам нужно сделать это через «Настройки». Перейдите в «Общие настройки», затем нажмите на «Сброс», далее - на «Сброс параметров сети».
Также причина того, что мобильный телефон не «видит» симку, может быть в повреждении слота для SIM-карты или в слишком долгой загрузке всех данных.
Бывает и так, что основная проблема заключается в SIM-карте. Такое случается, что сама симка повреждена, если вы её не активировали (некоторые операторы для активации просят совершить какое-либо платное действие) или если она заблокирована (либо из-за отрицательного баланса, либо из-за того, что вы ей не пользовались). Чтобы решить все эти проблемы, нужно связаться с оператором.