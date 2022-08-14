Смартфон перестал «видеть» SIM-карту? Вот что с этим можно сделать

По словам пользователя iXBT.com, если смартфон не «видит» SIM-карту, то первое, что вы должны сделать, - перезагрузить устройство. Если проблема после этого так и не решилась, то вы должны понять, что не так и в чём проблема: в самой симки или в телефоне.

Внимательно осмотрите SIM-карту. Если её позолоченные контакты загрязнились, то постарайтесь аккуратно их очистить ластиком, а затем протереть специальной салфеткой. Также проверьте контакты приёмника симки (если они, конечно, видны): если они продавленные либо изогнутые, то попытайтесь их выпрямить при помощи тонкой иголки.