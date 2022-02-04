Смартфон почти за 2 млн рублей: в России создали олимпийский iPhone 13 Pro

Caviar модифицировала iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Заднюю панель телефонов сделали из ударопрочного и лёгкого композитного материала красного цвета с рисунком солнечных лучей. На крышке также изображены логотип зимних Олимпийских игр в Пекине и гора Сяохайтуо, на которой расположен Национальный горнолыжный центр.

Все ключевые элементы смартфонов выполнены из 18-каратного золота. Поскольку это ограниченная серия, для покупки доступны только восемь таких устройств.