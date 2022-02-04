Смартфон почти за 2 млн рублей: в России создали олимпийский iPhone 13 Pro

Телефоны
Сегодня в 18:04
1 мин.
Смартфон почти за 2 млн рублей: в России создали олимпийский iPhone 13 ProИз золота
Сегодня, 4 февраля 2022 года, в Пекине стартовали зимние Олимпийские игры. В честь этого российский производитель люксовых корпусов для iPhone Caviar выпустил особую коллекцию смартфонов Apple.
Caviar модифицировала iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Заднюю панель телефонов сделали из ударопрочного и лёгкого композитного материала красного цвета с рисунком солнечных лучей. На крышке также изображены логотип зимних Олимпийских игр в Пекине и гора Сяохайтуо, на которой расположен Национальный горнолыжный центр.
Все ключевые элементы смартфонов выполнены из 18-каратного золота. Поскольку это ограниченная серия, для покупки доступны только восемь таких устройств.
iPhone 13 Pro Olympic Hero Gold оценили в $26 тысяч (почти 2 млн рублей) за версию на 128 ГБ. iPhone 13 Pro Max Olympic Hero Gold на 1 ТБ стоит $27 080.
Источник: Gizmochina