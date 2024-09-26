Смартфон-раскладушка Xiaomi Mix Flip с большим аккумулятором доступна в РФ

Опубликовано 26 сентября 2024, 17:311 мин.
Смартфон-раскладушка Xiaomi Mix Flip с большим аккумулятором доступна в РФПервую раскладушку бренда
МТС и М. Видео открыли предзаказы на Xiaomi MIX Flip, первый смартфон-раскладушку компании. С 26 сентября по 2 октября 2024 года ранние покупатели смогут воспользоваться специальными предложениями, включая скидку в размере ₽10 000 и бесплатные смарт-часы Xiaomi Watch 2. Продажи MIX Flip официально начнутся 3 октября.
© М.Видео / Xiaomi
MIX Flip по цене ₽129 990 оснащен Snapdragon 8 Gen 3. Для поддержания оптимальной температуры в устройстве используется сложная 3D-система охлаждения с большой испарительной камерой и передовыми изоляционными материалами.
Оба дисплея соответствуют «современным» стандартам: разрешение 1.5K, 460 PPI, частота обновления 120 Гц, пиковая яркость 3000 нит, Original Color Pro, поддержка HDR и защита глаз.
Улучшенное распознавание жестов и управление телефоном в целом обеспечиваются ОС HyperOS от Xiaomi, которая адаптирована под уникальный форм-фактор устройства. Кроме того, MIX Flip оснащен технологией камеры с датчиком Light Fusion 800 и телеобъективом.
Источник:МТС/М.Видео
Автор:Максим Многословный
Теги:
#мтс,