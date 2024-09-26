Смартфон-раскладушка Xiaomi Mix Flip с большим аккумулятором доступна в РФ

MIX Flip по цене ₽129 990 оснащен Snapdragon 8 Gen 3. Для поддержания оптимальной температуры в устройстве используется сложная 3D-система охлаждения с большой испарительной камерой и передовыми изоляционными материалами.

Оба дисплея соответствуют «современным» стандартам: разрешение 1.5K, 460 PPI, частота обновления 120 Гц, пиковая яркость 3000 нит, Original Color Pro, поддержка HDR и защита глаз.

Улучшенное распознавание жестов и управление телефоном в целом обеспечиваются ОС HyperOS от Xiaomi, которая адаптирована под уникальный форм-фактор устройства. Кроме того, MIX Flip оснащен технологией камеры с датчиком Light Fusion 800 и телеобъективом.