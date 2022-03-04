Смартфон realme показали на неделе моды вместе с сумкой под него

Сумка, конечно, предназначена специально для смартфонов realme 9 Pro. HELIOT EMIL — это бренд из Копенгагена. Он вдохновился фотохромным дизайном устройств realme 9 Pro, поэтому чехол подчёркивает эту особенность. Когда на заднюю панель гаджета падают солнечные лучи или попадает ультрафиолетовый свет, её цвет за три секунды меняется с синего на красный. Кроме того, сумка получила защиту объектива камеры смартфона.