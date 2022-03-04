Смартфон realme показали на неделе моды вместе с сумкой под него

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Смартфон realme показали на неделе моды вместе с сумкой под негоЭто устройство с задней панелью, меняющей цвет
Бренд realme представил на подиуме на Неделе моды в Париже серию смартфонов realme 9 Pro, а также созданную совместно с HELIOT EMIL сумку-чехол.
Сумка, конечно, предназначена специально для смартфонов realme 9 Pro. HELIOT EMIL — это бренд из Копенгагена. Он вдохновился фотохромным дизайном устройств realme 9 Pro, поэтому чехол подчёркивает эту особенность. Когда на заднюю панель гаджета падают солнечные лучи или попадает ультрафиолетовый свет, её цвет за три секунды меняется с синего на красный. Кроме того, сумка получила защиту объектива камеры смартфона.
realme
Компания также отметила, что её модель realme 9 Pro+ оснащена первой в сегменте камерой Sony IMX766 OIS, двойными стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, а также экраном с высокой частотой обновления и процессором Dimensity 920 5G.
Источник: realme