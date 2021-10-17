Смартфон Realme с NFC и аккумулятором на 5000 мАч продают дешевле 9000 рублей

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Смартфон Realme с NFC и аккумулятором на 5000 мАч продают дешевле 9000 рублейКоличество товара ограничено
На AliExpress предлагают по минимальной цене смартфон Realme C21Y. Это бюджетный вариант с поддержкой всех необходимых функций.
Смартфон можно купить за 8910 рублей, если забрать купоны на странице товара и применить в корзине промокод «WOWBUY1000». Это самая низкая цена для данной модели. На Яндекс.Маркете минимальное предложение — 9600 рублей.
Realme C21Y продаётся в версии 4 ГБ + 64 ГБ. Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, тройной камерой с главным датчиком на 13 Мп, модулем NFC для бесконтактной оплаты и сканером отпечатков пальцев на задней панели. Размер экрана смартфона составляет 6,5 дюйма.
Количество товара ограничено.