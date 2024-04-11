Смартфон Redmi Turbo 3 в стиле «Гарри Поттера» раскупили в считанные часы

Хорошая новость заключается в том, что не придется долго ждать новой возможности. Прием предварительных заказов на Redmi Turbo 3 Harry Potter Edition возобновится 15 апреля, и у поклонников появится второй шанс заполучить это устройство.

Несмотря на уникальный дизайн, вдохновленный волшебным миром, Redmi Turbo 3 Harry Potter Edition обладает тем же аппаратным обеспечением, что и его стандартный аналог.

Redmi Turbo 3 Harry Potter Edition стоит дороже из-за своего «статуса» ограниченной серии. Его цена составляет 2699 юаней (около $ 373). В настоящее время смартфон является эксклюзивным для Китая, сможет ли он попасть в другие страны — вопрос открытый.