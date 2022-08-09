Смартфон с 108-Мп камерой и мощным процессором за 26 тысяч рублей: в Россию приехал Realme 9 4G

Смартфон с 108-Мп камерой и мощным процессором за 26 тысяч рублей: в Россию приехал Realme 9 4GТакже у него есть 5000-мАч аккумулятор
Помимо основного 108-Мп модуля в системе камер есть два других: макролинза с фокусным расстоянием 4 см и сверхширокоугольная камера с углом обзора 120 градусов. Фронтальная камера тут представлена 16-мегапиксельным датчиком.
Помимо этого, Realme 9 4G оснащён 6,4-дюймовым Super AMOLED дисплеем c частотой обновления 90 Гц. Сканер отпечатков пальцев встроен в экран. Корпус смартфона переливается в лучах солнца.
В основе Realme 9 4G лежит один из наиболее мощных в своём сегменте процессор Snapdragon 680. Питает устройство аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, есть поддержка 33-Вт зарядки. Смартфон заряжается с 0 до 100% всего за 75 минут.
Realme 9 4G в цветах «Золотой», «Белый» и «Чёрный» в конфигурации 6+128 ГБ уже поступил в продажу по цене от 25 990 рублей.