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Смартфон с 108-Мп камерой и мощным процессором за 26 тысяч рублей: в Россию приехал Realme 9 4G

Также у него есть 5000-мАч аккумулятор
Бренд Realme привёз в Россию первый свой смартфон, оснащённый 108-Мп камерой с сенсором ISOCELL HM6, — Realme 9 4G. Ценник у устройства выглядит хорошо.
Смартфон с 108-Мп камерой и мощным процессором за 26 тысяч рублей: в Россию приехал Realme 9 4G

Помимо основного 108-Мп модуля в системе камер есть два других: макролинза с фокусным расстоянием 4 см и сверхширокоугольная камера с углом обзора 120 градусов. Фронтальная камера тут представлена 16-мегапиксельным датчиком.

Помимо этого, Realme 9 4G оснащён 6,4-дюймовым Super AMOLED дисплеем c частотой обновления 90 Гц. Сканер отпечатков пальцев встроен в экран. Корпус смартфона переливается в лучах солнца.

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Фото: Realme

В основе Realme 9 4G лежит один из наиболее мощных в своём сегменте процессор Snapdragon 680. Питает устройство аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, есть поддержка 33-Вт зарядки. Смартфон заряжается с 0 до 100% всего за 75 минут.

Realme 9 4G в цветах «Золотой», «Белый» и «Чёрный» в конфигурации 6+128 ГБ уже поступил в продажу по цене от 25 990 рублей.

Источник:Realme
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